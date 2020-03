A causa dell'allarme coronavirus alla maratona hanno preso parte solo i top runner. Pochi atleti e poco pubblico a seguire uno degli eventi più importanti al mondo e che anticipa i Giochi Olimpici estivi. Per il secondo anno di fila è Birhanu Legese a vincere: l'etiope ha chiuso in 2h04’15'' . Tra le donne successo dell'israeliana Lonah Chemtai Salpeter in 2h17’45''

