Sempre più in alto: tanti auguri Sara Simeoni!

Si è sempre detto, in ogni occasione, in ogni situazione dove è importante trovare la giusta determinazione per arrivare al risultato: "puntiamo in, alziamo l’asticella". Ecco quell’alzare l’asticella in Sara Simeoni è assolutamente stato facile. Sin da bambina è andata in alto, come fisico e come rendimento. Un metro e 78 di leggerezza sublime che ha sempre volato sopra dei limiti definiti impossibili. Scriviamo di lei perché non possiamo dedicare, nel giorno del suo compleanno, un giusto e doveroso omaggio all’atleta simbolo del secolo. Con Alberto Tomba dal lato maschile, Sara è stata eletta come prima ed unica campionessa del “centenario”. Una medaglia d’oro a Mosca 1980 e due d’argento a Montreal 1976 e Los Angeles 1984, una sequela interminabile di successi agli Europei (i mondiali ancora non erano stati ideati) 24 titoli italiani e oltre 70 maglie azzurre portarono i Record di Sara a ben 36 anni di primato italiano invalicati (1971-2007).