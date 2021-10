Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100: "Voglio fare bene a Mondiali ed europei per presentarmi al meglio alle prossime Olimpiadi. Quando sono partito per Tokyo nella mia testa c'era già la medaglia, ma non lo dicevo a nessuno per non farmi prendere per matto" IL 2021 MAGICO DELL'ITALIA - JACOBS, LA FESTA AL RIENTRO DA TOKYO Condividi:

Oro a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, Marcell Jacobs non vuole più fermarsi: "Le due medaglie d'oro le ho sempre sognate da bambino, ma adesso non mi pongo più limiti. Non era la prima volta che potevo scendere sotto i 10, ora andrò a lavorare per togliere centesimi importanti, perché è un tempo fatto senza vento. Bisogna anche essere fortunati", le sue prime parole alla celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro al salone d'onore del Coni. Jacobs guarda già ai prossimi obiettivi: "Voglio fare bene a Mondiali ed europei per presentarmi al meglio alle prossime Olimpiadi, a Parigi. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto: la sensazione è di aver vinto una gara importante e non un'Olimpiade . Questo è positivo, perché così mi posso concentrare già sui prossimi traguardi da raggiungere".

"A Tokyo con in testa una medaglia" L'intervista Jacobs: "Ci proverò fino ai Giochi di Los Angeles" Il piano di Tokyo era chiaro: "Sono andato alle Olimpiadi per essere protagonista, non mi sarei accontentato solo di una finale. Nella mia testa c'era già la medaglia, ma non lo dicevo a nessuno per non farmi prendere per matto. Al ritorno ero un po' preoccupato per querlo che mi aspettava in Italia, ma alla fine è stato tutto molto bello ed emozionante".

Malagò: "Portabandiera 2024 può uscire da qui" Le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni: "Ho il vago sospetto che nel 2024 a Parigi il portabandiera uscirà da questa sala. Umberto Giannini (Capo della Polizia) deve essere orgoglioso per quello che è stato raggiunto a Tokyo, tra l'altro con Valentina Vezzali che si è ritirata, sennò sarebbero arrivate anche altre medaglie...".