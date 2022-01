L'oro olimpico a Tokyo ospite a 'Calciomercato - L'Originale': "La forza della nostra staffetta? Siamo tutti amici, anche se rivali durante l'anno. Un attimo prima di partire è il momento più stimolante, all'inizio della mia frazione il tempo si è dilatato". Sulla sua Juve: "Cuadrado da sempre il mio preferito. Dybala…" CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NEWS Condividi

"Il tempo? Per un velocista è quello che domina la disciplina. È la cosa più importante. Quello a cui pensi tutto l'anno ad ogni allenamento". A dirlo è Filippo Tortu, che il tempo lo sfida. Qualche frazione di secondo più veloce per fare la differenza. Oro olimpico a Tokyo nella staffetta 4x100 con Jacobs, Patta e Desalu. E ospite a Calciomercato - L'Originale dove è tornato sul momento della grande impresa azzurra del 2021: "Da quest'estate quella gara ha cambiato la mia mentalità e il mio modo di vivere questo sport. Mi pace ripensarci, perché è come se il tempo i fosse dilatato. Quando Fausto (Desalu, ndr) mi ha passato il testimone, in una frazione di secondo, ho ripensato e ripassato mentalmente tutto quello che avrei dovuto fare. Ogni tanto provo a rifare quel ragionamento elaborato in un secondo e mi porta via qualche minuto. È stato fantastico: nel momento in cui avrei dovuto avere più fretta, in realtà, il tempo si è fermato".

"Quando scatta il primo è una scarica di adrenalina" Sicuramente il punto più alto fin qui della sua carriera, Tortu non ha dubbi: "Record di Mennea (quando nel 2018 fece registrare un 9"99 battendo lo storico 10"01 che resisteva dal 1979, ndr) o oro olimpico? Senza di dubbio in staffetta il momento migliore". Ma cosa si prova appena prima di partite? "È quello il momento più intenso - dice Filippo -, quello più difficile da gestire e per questo quello che mi piace di più, il più stimolante. Nella staffetta parto al segno del mio compagno, ma è come se si partisse due volte, anche quando scatta il primo frazionista è una scarica di adrenalina. Poi il passaggio del testimone arriva in pochissimo, i miei compagni sono stati fenomenali".

Rivali e amici Compagni ma anche amici? "Esserlo aiuta - risponde Tortu -, perché vivere bene insieme ti aiuta a concentrarti sullo sesso obiettivo. È quello che ha fatto la differenza tra noi e le altre squadre: non eravamo favoriti e nemmeno tra i primi cinque, ma abbiamo ribaltato i pronostici". Pur non mancando l'ovvia rivalità: "Tra noi sei, considerando anche le riserve, siamo compagni di squadra due giorni l'anno, ma anche rivali nel resto del tempo, visto che corriamo tutti nella stessa disciplina".