La folle mezza maratona dei robot in Cina: battuto il record umano di Kiplimo
Oltre 300 robot umanoidi e più di 10mila partecipanti umani hanno preso parte alla 'Beijing E-Town', mezza maratona aperta davvero a tutti in un percorso dedicato di 21 km. L'evento prevedeva due categorie: navigazione autonoma e controllo remoto. A imporsi è stato il robot "Lightning", che ha completato il tracciato in 50 minuti e 26 secondi battendo il record mondiale umano stabilito da Kiplimo. E un automa è stato fermato dalle convulsioni venendo portato via in barella...
- Si è svolta a Pechino la 'Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon', mezza maratona aperta alla partecipazione mista di esseri umani e robot. Giunto alla seconda edizione, l'evento ha richiamato oltre 10mila partecipanti umani e più di 300 automi provenienti da un centinaio di squadre (incluse partecipazioni internazionali)
- I partecipanti si sono sfidati lungo un percorso appositamente progettato, con partenze parallele e scaglionate per evitare collisioni
- La mezza maratona di 21 km si è corsa lungo strade, parchi e alcuni tratti del circuito urbano Gran Turismo da poco inaugurato nella capitale cinese
- A trionfare nella sua categoria nella prima edizione del 2025 fu Tiangong Ultra in 2 ore, 40 minuti e 42 secondi, ovvero l'unico robot a concludere entro il tempo massimo umano di 3 e ore 10 minuti. E solo 6 robot su 21 completarono la gara
- Discorso completamente diverso a distanza di un anno: il robot "Lightning" del team Honor, dotato di navigazione autonoma, ha completato la gara in 50 minuti e 26 secondi superando il record dell'ugandese Jacob Kiplimo alla mezza maratona di Lisbona a inizio anno (57 minuti e 20 secondi)
- Come specificato dall'ingegnere Du Xiaodi, il robot vincitore era in fase di sviluppo da un anno. Dotato di gambe lunghe dai 90 ai 95 cm per imitare i corridori umani d'élite, presenta una tecnologia di raffreddamento a liquido utilizzata negli smartphone dell'azienda
- L'evento ha attirato numerosi spettatori incuriositi da robot di diversa complessità: alcuni più agili a differenza di altri più rudimentali nelle prestazioni. Ma rispetto alle numerose cadute dell'anno precedente, il progresso è stato importante
- Un evento che ha ribadito nuovamente la crescita straordinaria della tecnologia: i robot umanoidi potrebbero entrare nella vita quotidiana entro pochi anni trovando applicazione nelle faccende domestiche
- I movimenti dei robot in questa edizione sono apparsi più fluidi, ma non sono mancati alcuni inconvenienti...
- In occasione di una delle prove della vigilia, un automa è crollato sorprendentemente dopo qualche passo. Da lì al corto circuito il passo è stato breve...
- Colpito da convulsioni, il robot umanoide si era successivamente distrutto venendo portato via in barella dai soccorsi intervenuti immediatamente
- Un test fallito alla partenza per colpa di un piccolo rialzo sulla linea, video che ha fatto il giro del mondo. Come la mezza maratona dei robot umanoidi e un nuovo record storico