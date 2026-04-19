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La folle mezza maratona dei robot in Cina: battuto il record umano di Kiplimo

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Oltre 300 robot umanoidi e più di 10mila partecipanti umani hanno preso parte alla 'Beijing E-Town', mezza maratona aperta davvero a tutti in un percorso dedicato di 21 km. L'evento prevedeva due categorie: navigazione autonoma e controllo remoto. A imporsi è stato il robot "Lightning", che ha completato il tracciato in 50 minuti e 26 secondi battendo il record mondiale umano stabilito da Kiplimo. E un automa è stato fermato dalle convulsioni venendo portato via in barella...

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Third-placed Italy's Sofia Goggia celebrates on the podium of the women's downhill race, part of the FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026 in Soldeu, Andorra on February 26, 2026. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP via Getty Images)

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