Oltre 300 robot umanoidi e più di 10mila partecipanti umani hanno preso parte alla 'Beijing E-Town', mezza maratona aperta davvero a tutti in un percorso dedicato di 21 km. L'evento prevedeva due categorie: navigazione autonoma e controllo remoto. A imporsi è stato il robot "Lightning", che ha completato il tracciato in 50 minuti e 26 secondi battendo il record mondiale umano stabilito da Kiplimo. E un automa è stato fermato dalle convulsioni venendo portato via in barella...