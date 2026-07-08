Il campione olimpico di Tokyo non sarà in pista venerdì sera nei 100 metri della tappa di Montecarlo della Diamons League: stop in via precauzionale a causa di un lieve affaticamento muscolare. “Niente di grave, meglio evitare rischi” fa sapere Jacobs, il cui rientro è fissato per gli Assoluti di Firenze in vista dell'obiettivo stagionale degli Europei (dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky)
Marcell Jacobs rinuncia alla tappa a Montecarlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri, in programma la sera di venerdì 10 luglio, a causa di un lieve affaticamento muscolare (fa sapere la Fidal). "Niente di grave. Si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre a 12 metri al secondo. Sarebbe rischioso" fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale, per rientrare in tempo per gli Assoluti di Firenze che si terranno il 25 e il 26 luglio, in vista del grande obiettivo della stagione: gli Europei di Birmingham (dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky), dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri.
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Per Marcell Jacobs è un periodo positivo, coronato con il 9.67 al meeeting di Eisenstadt che è il terzo crono di sempre in qualsiasi condizione seppur non omologato per via del vento. Prima erano arrivate altre due prove convincenti a Roma (9.99) e Parigi (9.96). Adesso uno stop a Montecarlo a scopo precauzionale.