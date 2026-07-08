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Diamond League, Marcell Jacobs rinuncia alla tappa di Montecarlo. "Niente di grave"

Atletica

Il campione olimpico di Tokyo non sarà in pista venerdì sera nei 100 metri della tappa di Montecarlo della Diamons League: stop in via precauzionale a causa di un lieve affaticamento muscolare. “Niente di grave, meglio evitare rischi” fa sapere Jacobs, il cui rientro è fissato per gli Assoluti di Firenze in vista dell'obiettivo stagionale degli Europei (dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky)

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Marcell Jacobs rinuncia alla tappa a Montecarlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri, in programma la sera di venerdì 10 luglio, a causa di un lieve affaticamento muscolare (fa sapere la Fidal). "Niente di grave. Si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre a 12 metri al secondo. Sarebbe rischioso" fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale, per rientrare in tempo per gli Assoluti di Firenze che si terranno il 25 e il 26 luglio, in vista del grande obiettivo della stagione: gli Europei di Birmingham (dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky), dove cercherà di conquistare il terzo oro consecutivo nei 100 metri.

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