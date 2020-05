Il PGA Tour di golf, in programma l'11 giugno in Texas, ripartirà senza uno dei big europei più attesi: l'azzurro Francesco Molinari. "Non ci sarò - spiega, da Londra, il campione torinese in un'intervista all'ANSA -. La quarantena obbligatoria di 14 giorni prima negli Stati Uniti e poi una volta rientrati, rende tutto molto complicato per chi, come me, ha una famiglia". Tra i golfisti del Vecchio continente che si ritroveranno tra meno di un mese a Fort Worth, per il Charles Schwab Challenge, primo evento (rigorosamente a porte chiuse) del massimo circuito americano dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, all'appello mancheranno, tra gli altri, anche Tommy Fleetwood (numero 10 mondiale) e Lee Westwood che, come l'azzurro, vivono in Gran Bretagna. "Noi golfisti europei - rivela ancora il piemontese - potremmo viaggiare con un visto speciale del PGA Tour, i nostri cari no. Per il momento questa non è una opzione da prendere in considerazione, ora è un periodo di riflessione". Per 'Laser Frankie', vincitore dell'Open Championship nel 2018, il ritorno sul green resta dunque un'incognita perché, se è vero "che il golf è tra gli sport più sicuri, in quanto può garantire il giusto distanziamento sociale, adesso il problema principale è rappresentato proprio dai viaggi. Speriamo che la situazione possa sbloccarsi presto e che la pandemia migliori".