Luke Donald non ha stravolto, ha confermato: l’Europa si presenta al Bethpage Black con l’ossatura della squadra trionfatrice al Marco Simone nel 2023, affidandosi a esperienza, continuità e alla forza simbolica di campioni come Rahm, Hovland e Fitzpatrick. Nessun azzardo e un solo esordiente di diritto: queste le basi di una missione collettiva per inseguire una vittoria che in terra americana manca dal 2012, a Medinah