L'International Swimming League LIVE su Sky

Napoli si appresta a ospitare altri quattro giorni di gare con i Match Day 3 e 4 dell’edizione 2021 dell'International Swimming League. Federica Pellegrini ancora in vasca con i suoi Aqua Centurions. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW d a giovedì 2 a domenica 5 settembre

Tutte le quattro giornate potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (la prima, sempre live, anche su Sky Sport Arena). Telecronache di Riccardo Re e Nicola Roggero, con il commento tecnico affidato a Cristina Chiuso.

Dopo i primi Match Day, con tanto di primato del mondo nei 100 dorso dell’americano Coleman Stewart e con Federica Pellegrini ancora in vasca, con vittoria nella staffetta 4x100 mista, Napoli si appresta a ospitare altri quattro giorni di gare e emozioni con i Match Day 3 e 4 dell’edizione 2021 della “ISL” (International Swimming League), in programma da giovedì 2, a domenica 5 settembre, sempre all’interno della piscina Felice Scandone.

Sarà, dunque, un’altra occasione per vedere in gara tante stelle del nuoto mondiale, compresa la Pellegrini, in vasca sabato e domenica, impegnate in questa che è la terza stagione della ISL, che Napoli ospiterà fino alla fine di settembre con la Regular Season, tutta da seguire su Sky Sport.

Un vero e proprio campionato del mondo a squadre di nuoto che proseguirà a novembre con i Playoff, con le prime 8 della stagione regolare, per terminare a gennaio 2022 con le 4 migliori squadre a contendersi il titolo.

In questa occasione, vedremo per la prima volta, giovedì e venerdì, le stelle dei London Roar, con Kyle Chalmers, già campione olimpico e mondiale dei 100 stile libero, e l’ungherese Katinka Hosszu, capitana degli Irons, in cui è stato ingaggiato anche Marco Orsi, che sfideranno i francesi Energy Standard, con Benedetta Pilato in squadra, e gli americani dei New York Breakers.

Queste le dieci squadre dall’International Swimming League 2021: Aqua Centurions (Italia, capitano Federica Pellegrini), Cali Condors (USA, campioni in carica), DC Trident (USA), Energy Standard (Francia), New York Breakers (USA), Team Iron (Ungheria), Los Angeles Current (USA), London Roar (Inghilterra), Tokyo Frog Kings (Canalda) e Toronto Titans (Canada).