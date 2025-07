Gli World Aquatics Championships "Singapore 2025" hanno ufficialmente avuto inizio. In vasca è già scesa la pallanuoto: oggi il Settebello disputerà la seconda gara contro la Serbia alle 14.45 su Sky. Dal 15 luglio sarà il turno del nuoto in acque libere, dal 18 luglio il nuoto artistico e dal 27 luglio inizierà il programma in vasca. Lo spettacolo degli sport acquatici è in diretta su Sky e in streaming su NOW FEDERICA PELLEGRINI A BUFFA TALKS

Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto: la 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto, "World Aquatics Championships 2025" di Singapore è iniziata e saranno 24 giorni ricchi di emozioni, tutti da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Dove vedere la pallanuoto La prima a scendere in campo è stata la pallanuoto, con il Settebello e il Setterosa già impegnati nelle prime partite di questo Mondiale. L'Italia maschile di Campagna sarà in campo oggi, lunedì 14 luglio, alle 14.45 contro la Serbia. Le partite della pallanuoto italiano saranno visibili su Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Now. Approfondimento Mondiali nuoto 2025 a Singapore: il programma su Sky

Dal 15 al 20 luglio il nuoto in acque libere Tra il 15 e il 20 luglio a scendere in acqua sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa sarà il nuoto in acque libere. Tutte le gare visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW. Il telecronista sarà Luigi Vaccariello, il commento tecnico di Arianna Bridi (campionessa europea nella 25km a Loch Lomond nel 2018).

Nuoto artistico tra il 18 e il 25 luglio Alla World Aquatics Championships Arena del Singapore Sports Hub ci sarà spazio anche per il nuoto artistico, otto giorni di gare emozionanti e da seguire in diretta su Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Sport Arena e NOW.