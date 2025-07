Mondiali, Ceccon bronzo nei 50 farfalla!

Due medaglie per l'Italia a Singapore: argento per Martinenghi nei 100 rana, bronzo nei 50 farfalla con Thomas Ceccon. Bottazzo in finale nei 100 rana donne, D'Ambrosio nei 200 sl. I Mondiali di nuoto 2025 sono in diretta su Sky Sport Uno, Arena e Mix e in streaming su NOW.

TUTTE LE MEDAGLIE AZZURRE AI MONDIALI DI NUOTO