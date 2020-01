Sci, Coppa del Mondo: Tonetti quinto nella combinata di Wengen

Dopo una buonissima prova in discesa, la specialità a lui meno congeniale, che gli era valsa il terzo posto temporaneo, il 30enne bolzanino delude tra i pali stretti, si fa rimontare da Pintuarault e da Meillard e alla fine chiude al quinto posto, non riuscendo a sfatare quel tabu podio sul quale non è mai riuscito a salire in carriera. Vince l'austriaco Mayer davanti a Pinturault e Muffat-Jandet. 12esimo Dominik Paris

Questa volta ci aveva sperato sul serio Riccardo Tonetti. Ma il sogno di finire per la prima volta sul podio, tra l’altro in una località mitica come Wengen, è durato 49’’ e 44 centesimi, giusto giusto il tempo della prova tra i paletti stretti nella combinata austriaca del francese Pinturault, che l’ha scalzato dal terzo posto che l’azzurro stava occupando in quel momento dopo un sorprendente settimo tempo conquistato in discesa. Chiude quinto alla fine il 30enne bolzanino e combinatista di punta della squadra azzurra, dietro al velocista austriaco Matthias Mayer - 29 anni, due ori olimpici e settima vittoria in Coppa del Mondo - che con il tempo di 2’32’’45 ha conquistato il suo primo successo in questa disciplina, Alexis Pinturault, come al solito prodigioso in slalom, il francese Victor Muffat-Jeandet e lo svizzero Loic Meillard.