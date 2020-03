3/25 ©Getty

Doro è incontenibile: "Oggi volevo dimostrare di potercela fare. Ieri per me è stata la gara peggiore e ho pensato di dover accettare la seconda posizione in classifica generale, però il mio allenatore mi ha detto di combattere ancora e di dare tutto perché quella di oggi sarebbe stata comunque l’ultima gara della stagione. E’ stata dura, ero stanca mentalmente e fisicamente. Però è davvero bello per me e per tutto il team"