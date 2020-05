"Ho pensato al ritiro: non riuscivo più a trarre gioia dallo sci". Questa la confessione a 'Sky Sport' di Sofia Goggia, campionessa olimpica in discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa nel 2018 e di due medaglie iridate. "Sembra un paradosso visto il periodo, ma non riuscivo più a trarre gioia e ho pensato a ritirarmi - ha detto -. Quando tu funzioni, il resto funziona, ma quando tu non vai bene il resto arriva a cascata. L'importante è riuscire a ripartire, traendo esperienza da quanto vissuto". La stagione di Sofia non è stata certo esaltante, con la vittoria in Super G di Saint Moritz unico acuto di un'annata da dimenticare: "E' stata una stagione particolarmente difficile, perché tante cose non sono andate, a partire da me - ha detto -. Sto preparando quella nuova, non penso a nient'altro che a migliorarmi. Ho voglia di tornare a sorridere sulla neve e non vivere per la neve".