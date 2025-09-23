Franzoso, a Sestriere l'ultimo saluto a Matteo

Sestriere ha visto l'ultimo saluto a Matteo Franzoso, sciatore della Nazionale italiana morto in Cile a causa di una caduta durante un allenamento. Una folla silenziosa ha omaggiato il 25enne genovese nella parrocchia di Sant'Edoardo, ai piedi delle piste da sci dove ha iniziato

ADDIO FRANZOSO, LE REAZIONI