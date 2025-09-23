Franzoso, a Sestriere l'ultimo saluto a Matteo

Matteo Franzoso, i funerali a Sestriere: l'ultimo saluto allo sciatore italiano
Sestriere ha visto l'ultimo saluto a Matteo Franzoso, sciatore della Nazionale italiana morto in Cile a causa di una caduta durante un allenamento. Una folla silenziosa ha omaggiato il 25enne genovese nella parrocchia di Sant'Edoardo, ai piedi delle piste da sci dove ha iniziato
- Si è svolto a Sestriere (Torino) il funerale di Stato di Matteo Franzoso, il discesista morto dopo un incidente in allenamento in Cile. Una folla ha salutato il 25enne azzurro nella piccola piazza Agnelli, gremita e silenziosa, tra parenti, amici, stracolma di atleti di oggi e di ieri. All'interno il feretro, avvolto nel tricolore, tra fiori e messaggi di chi gli era più vicino.
- Presenti tra gli altri i ministri dell'Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, e dello Sport e giovani, Andrea Abodi e il Presidente della Fisi Flavio Roda