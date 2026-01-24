Offerte Sky
Franzoni doma la Streif: la sua vittoria e i re italiani della velocità a Kitzbühel

SCI ALPINO fotogallery
11 foto

Strepitosa impresa di Giovanni Franzoni, che trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel. Seconda vittoria in Coppa del Mondo per l'azzurro, che s'iscrive tra i grandi eroi italiani vincitori sulla mitica Streif. Il protagonista assoluto resta Dominik Paris con quattro successi, indimenticabile la spaccata all'ultimo salto di Ghedina nel 1998

STORICO FRANZONI, VINCE LA DISCESA A KITZBUEHEL

