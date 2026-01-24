Franzoni doma la Streif: la sua vittoria e i re italiani della velocità a Kitzbühel
Strepitosa impresa di Giovanni Franzoni, che trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel. Seconda vittoria in Coppa del Mondo per l'azzurro, che s'iscrive tra i grandi eroi italiani vincitori sulla mitica Streif. Il protagonista assoluto resta Dominik Paris con quattro successi, indimenticabile la spaccata all'ultimo salto di Ghedina nel 1998
- Vincitore della discesa libera di Kitzbuehel, Giovanni Franzoni ha ricordato l'amico Matteo Franzoso scomparso la scorsa estate: "Oggi è stata una giornata speciale, alla partenza avevo in testa Matteo perché l'anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui. Ero super carico e motivato dopo il SuperG, volevo fare tutto quello che potevo. Nella prima parte ho faticato un po', poi ho sciato veramente da paura".
- Discesa libera, 2026
- Discesa libera, 2019
- Discesa libera, 2017
- Discesa libera, 2016
- SuperG, 2015
- Discesa libera, 2013
- Discesa libera, 1998
- Combinata, 1977
- Combinata, 1975
- Slalom, 1975