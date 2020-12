Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio di Luna Rossa Prada Pirelli nella prima giornata di regate dell'America's Cup World Series. La formazione italiana guidata da Max Sirena ha perso contro il defender New Zealand, rifacendosi in Race 3 contro Team Ineos UK. La Prada America’s Cup World Series su Sky Sport Uno, Sky Sport Collection e in streaming su NOW TV

Luna Rossa Prada Pirelli comincia l'America's Cup World Series con una vittoria e una sconfitta. L'imbarcazione italiana, nella prima giornata di regate della manifestazione che apre ufficialmente la corsa alla 36^ edizione dell'America's Cup, ha perso la regata inaugurale contro i campioni in carica di New Zealand. Successo netto quello del defender, che nel golfo di Hauraki (Auckland) ha vinto con un margine di 3'13''. Luna Rossa si è rifatta poco dopo in Race 3, battendo l'Ineos Team UK, costretta al ritiro per un problema all'imbarcazione. Il challenger italiano era comunque saldamente in testa, con un vantaggio di 1'09'' al primo rilevamento, ovvero una distanza fisica di circa 1 chilometro. Il colpaccio di giornata è arrivato in Race 4, quando American Magic ha sconfitto a sorpresa New Zealand al termine di un testa a testa strepitoso ed emozionante, chiuso dall'AC75 del New York Yacht Club con un vantaggio di 12'' sui campioni kiwis. Nella notte italiana si torna sul campo di regata, con Luna Rossa che affronterà in due occasione proprio gli americani di American Magic.