Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio di Luna Rossa Prada Pirelli nella seconda giornata di regate dell'America's Cup World Series contro American Magic. La formazione italiana guidata da Max Sirena è ora terza in classifica con un record di 2-2. La Prada America’s Cup World Series su Sky Sport Uno, Sky Sport Collection e in streaming su NOW TV

Bilancio in perfetta parità per Luna Rossa Prada Pirelli al termine della seconda giornata di regate dell'America's Cup World Series. Nelle acque di Auckland, il team guidato da Max Sirena ha vinto la prima sfida contro American Magic, cedendo invece nella seconda: in classifica il record è di 2-2. Nelle altre regate, doppia vittoria del defender New Zealand contro Ineos Team UK, che al termine del day-2 si trova ancora a secco di successi. Luna Rossa ha sofferto in una Race 5 estremamente equilibrata: dopo essere passata al comando, ha rischiato di gettare al vento il successo con una strambata poco efficace al giro di boa. L'AC75 italiano è riuscito però a gestire il gap, tagliando il traguardo con 12'' di vantaggio sul rivale newyorkese. Nella seconda sfida contro American Magic, invece, Luna Rossa ha pagato una penalità in avvio: inutile la rincorsa, con gli statunitensi del New York Yacht Club che hanno chiuso con 30'' di vantaggio sugli italiani. Nella notte tra sabato e domenica, l'ultima giornata di regate dell'America's Cup World Series.