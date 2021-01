Parte con una sconfitta la Prada Cup di Luna Rossa: nelle acque di Auckland, l'imbarcazione italiana si è arresa a Ineos UK, grande sorpresa della prima giornata di regate, dove ha colto due vittorie battendo anche American Magic. L'AC75 torna in acqua questa notte alle 3 per il riscatto proprio contro gli statunitensi (diretta Sky Sport)

Comincia con una sconfitta l'avventura di Luna Rossa nella Prada Cup , evento che oltre ad assegnare l'omonimo trofeo, designa il challenger che sfiderà Team New Zealand nell' America's Cup . Nelle acque di Auckland , l'imbarcazione italiana di Max Sirena ha ceduto nella seconda regata di giornata a Ineos UK: i britannici del baronetto Ben Ainslie sono la grande sorpresa di questo venerdì con due vittorie e la testa provvisoria della classifica. Gli inglesi avevano vinto nettamente anche la regata di apertura, rifilando 1'20'' agli statunitensi di American Magic . Contro Luna Rossa, Ineos è partita meglio, riuscendo a gestire senza particolari problemi il vantaggio, che ha sempre oscillato tra i 10 e 30'', chiudendo con un gap di 28'' dall'AC75 italiano , che già questa notte tenterà il riscatto contro American Magic (regata in programma alle ore 3, diretta Sky Sport).

Spithill: "Non potevamo fare molto di più"

"Eravamo abbastanza puntuali, pensavamo di avere tempo e margine per recuperare quando hanno virato davanti a noi, ma abbiamo avuto un grosso spostamento di vento. Abbiamo dovuto rincorrere subito, ci hanno virato davanti prima del via, non siamo riusciti ad andare mai a destra - ha commentato il timoniere di Luna Rossa -. La regata era abbastanza bloccata, abbiamo cercato di controllare. Non c’erano tante cose che avremmo potuto fare meglio per superarli. Ineos si è comportata molto bene, hanno disputato una grande regata".