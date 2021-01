Primo punto per Luna Rossa nella Prada Cup: l'imbarcazione italiana ha dominato la sfida contro American Magic, con gli statunitensi che hanno perso anche la regata con Ineos, sempre più in testa alla classifica. L'AC75 di Spithill torna in acqua questa notte dalle 3 per un doppio appuntamento (diretta Sky Sport)

Arriva al secondo tentativo la prima vittoria in Prada Cup di Luna Rossa. Nelle acque di Auckland, l'AC75 italiano ha infatti dominato la sfida contro American Magic, che ha aperto la seconda giornata dell'evento che designerà il challenger di Team New Zealand in America's Cup. Primo tentativo di fuga, invece, per Ineos UK, che dopo i due successi di venerdì, si è ripetuta nuovamente, battendo l'equipaggio statunitense del New York Yatch Club. 'Sir' Ben Ainslie resta dunque in testa alla classifica e imbattuto. Luna Rossa è stata brava e glaciale nel gestire una situazione complicata, con vento molto debole. Dopo una buona partenza, gli italiani hanno gestito il vantaggio, riuscendo a portare a termine la regata in 39', nonostante le condizioni al limite. Fuori tempo massimo, invece, American Magic, fanalino di coda e ancora a secco di vittorie. Nella notte doppio appuntamento con Luna Rossa: alle 3 la sfida con Ineos, a seguire quella con American Magic. Tutto in diretta su Sky Sport.