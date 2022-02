Scherma, squadra ucraina si rifiuta di salire in pedana contro la Russia

La squadra ucraina di scherma si è ritirata ieri da un evento a squadre di scherma della Coppa del Mondo al Cairo per non affrontare la Russia, con in mano un cartello "Ferma la guerra! Salva l'Ucraina!", nel quarto giorno dell'invasione del proprio paese da parte di Mosca. Russi e ucraini si sarebbero dovuti incontrare negli ottavi di finale, ma gli uomini in gialloblu della squadra ucraina si sono rifiutati di combattere, alzando un cartello che proclamava in inglese "Ferma la Russia! Ferma la guerra! Salva l'Ucraina! Salva l'Europa". CLICCA PER LA NOTIZIA