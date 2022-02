Lo splendido gesto del "Da Luz" riservato nei confronti dell'attaccante ucraino Yaremchuk, che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la standing ovation al suo ingresso in campo. "Tutta l'Ucraina vi rigrazia per il supporto, i vostri applausi non sono per me ma per tutti i soldati che proteggono il mio popolo"

È il minuto 62 di Benfica -Vitoria Guimaraes, ventiquattresima giornata del campionato portoghese, e tutto il " Da Luz " si alza in piedi per l'ingresso in campo di Roman Yaremchuk . Il pubblico di casa decide di riservare una vera e propria standing all'attaccante ucraino classe 1995 entrato al posto di Nunez, con i compagni di squadra che hanno deciso di lasciargli la fascia di capitano . Yaremchuk, visibilmente commosso, non è riuscito a trattenere le lacrime .

"Il popolo ucraino ricorderà questo momento per il resto della vita"

Yaremchuk, che già qualche giorno fa si era esposto sui social condannando l'invasione della sua nazione e ringraziando i difensori per il coraggio mostrato, al termine del match ha voluto ringraziare i tifosi della squadra portoghese per il gesto che gli hanno riservato. "Cari tifosi del Benfica, compagni di squadra, staff, dirigenti e tutto il popolo portoghese. Tutta l'Ucraina vi ringrazia per il vostro supporto. Il popolo ucraino ricorderà questo momento per il resto della sua vita. I vostri applausi non sono per me, ma per tutte le persone e i soldati che proteggono la mia famiglia, i miei amici e tutta la mia nazione".