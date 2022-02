De Zerbi ha lasciato Kiev: ora è in Romania

L'allenatore dello Shaktar Donetsk e il suo staff è arrivato nella notte in Romania e nelle prossime ore si imbarcheranno per l'Italia. Nicolini, dirigente del club ucraino: "Siamo stati quattro giorni senza dormire, necessario l'intervento di Figc e Uefa per sbloccare la situazione"

Sospiro di sollievo per Roberto De Zerbi e i componenti italiani dello staff dello Shakhtar Donetsk , che sono arrivati nella notte in Romania in una zona sicura. L'ex allenatore del Sassuolo era stato evacuato nella giornata di domenica da Kiev, dopo che era rimasto bloccato in hotel a causa dell'assedio dei russi. Il gruppo di otto italiani sta attendendo di imbarcarsi su un volo che nelle prossime ore li riporterà a Italia.

Nicolini, dirigente Shaktar: "È stata un'odissea. Fondamentali Figc e Uefa"

Per De Zerbi e il suo staff, però, è stato tutt'altro che semplice lasciare l'Ucraina. "Abbiamo viaggiato in treno, poi ci siamo spostati in minubus e infine in bus - spiega Carlo Nicolini, dirigente dello Shaktar, a Lapresse. Da qui prenderemo l'aereo per tornare in Italia: quattro giorni senza dormire e ora un viaggio del genere, un'odissea". Per sbloccare la situazione è stato necessario l'intervento di Figc e Uefa: "Gravina ha chiamato De Zerbi ed era in contatto con Ceferin, che imbeccato da Darijo Srna ha organizzato il tutto con l'aiuto della federcalcio ucraina".