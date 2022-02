12/15 ©Getty

OLIMPIADI SCACCHI NON SARANNO IN RUSSIA - Per effetto del "rapido deterioramento della situazione geopolitica" non si svolgeranno più in Russia le Olimpiadi degli scacchi, una sorta di Campionato mondiale a squadre che di solito raccoglie formazioni di circa 180 Paesi e migliaia di giocatori. Lo ha annunciato la Fide - Federazione scacchistica internazionale. Il torneo era in programma a Mosca dal 26 luglio all'8 agosto. "La Fide - si legge in una nota - è già al lavoro per trovare date e sedi alternative".