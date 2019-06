Dopo la vittoria di Venezia a Sassari in gara 3, la quarta sfida per lo scudetto diventa fondamentale: per la Dinamo in ottica di evitare l’elimination game, per la Reyer per acquisire il match point da sfruttare in casa. E’ Sassari a cominciare con più energia: Cooley da sotto e Pierre da fuori firmano il primo vantaggio dei padroni di casa mentre la Reyer fa fatica dalla distanza fino a quando Tonut e De Nicolao accorciano le distanze trovando il bersaglio grosso, ma il primo quarto si chiude sul 23-16 Sassari con Cooley sempre più protagonista. Nel secondo è battaglia fisica dalla quale esce vincente la Dinamo spinta dall’energia di Spissu e Carter al massimo vantaggio sul 35-22. Venezia, in affanno, si appoggia al talento di capitan Haynes per andare negli spogliatoi sotto solo di 10 punti e ad inizio di ripresa per arrivare fino al -3 e riaprire la sfida. La Reyer rimane a contatto con le triple ma Sassari non si scompone: le giocate di Cooley e Thomas confezionano un parziale di 14-5 che manda Sassari all’ultimo riposo avanti 81-65. E’ un quarto periodo di sofferenza per la Dinamo che subisce le triple di Daye e Bramos che servono alla Reyer per limare lo svantaggio e quando Haynes segna dall’area tra le due squadre c’è un solo possesso di differenza. Ma è troppo tardi: la Dinamo sigilla la vittoria coi tiri liberi che valgono il 95-88 finale e il 2-2 della serie che ora torna a Venezia per gara 5 che darà ad una delle due squadre il match point per lo scudetto.