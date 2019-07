Tutto vero: Milos Teodosic è il nuovo gioiello della Virtus Bologna, che già si coccola l’ex giocatore dei Clippers, a caccia di riscatto alla corte di Djordjevic e presentato nelle scorse ore in una conferenza stampa aperta anche al pubblico e all’affetto delle centinaia di tifosi accorsi per abbracciare per la prima volta la point guard serba. Un talento unico nel suo genere, fortemente voluto dall’allenatore della Virtus, per stessa ammissione del diretto interessato: “La presenza di Sasha Djordjevic è stata una delle principali ragioni per cui sono venuto a Bologna, mi ha parlato della squadra e dei progetti futuri della società, idee che mi hanno coinvolto. Sono qui per vincere e per riportare la Virtus dove merita, ai vertici del basket europeo”. Parole che colpiscono al cuore gli appassionati delle V nere, che fino a qualche anno fa calcavano i palcoscenici più importanti del nostro continente grazie alle prodezze di un altro campione balcanico. “Anche Danilovic, che ha giocato qui ed è presidente della federazione serba, è stato importante nel mio processo di scelta – sottolinea Teodosic – ho parlato con lui e mi ha detto che Bologna è la città migliore al mondo per giocare a basket e vivere la vita immersi nella pallacanestro anche come stile di vita. Mi ha convinto del fatto che per me era la scelta giusta venire qui”. Più di cinque milioni di euro per i prossimi tre anni: il progetto di rilancio della Virtus parte da lui, subito ripartito per la Serbia con cui sarà impegnato ai prossimi mondiali in Cina. E dopo l’appuntamento di settembre sarà il momento di immergersi nella sfida con il basket italiano: una di quelle che Teodosic vuole vincere a ogni costo.