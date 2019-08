Primo tempo

Un doppio debutto, attesissimo – quello del capitano Gigi Datome e di Danilo Gallinari (che però parte precauzionalmente dalla panchina) – inaugura l’ultimo torneo pre-Mondiale dell’Italbasket, quello in programma a Shenyang e Anshan con avversari Nuova Zelanda, Francia e Serbia. E proprio dal rematch contro la nazionale allenata da Sasha Djordjevic parte l’avventura italiana nel torneo AusTiger, possibilità di misurarsi nuovamente contro una delle favorite in Cina dopo la brutta sconfitta di Verona. Il quintetto base di coach Sacchetti però è diverso, e diverse anche le aspettative a una settimana soltanto dal via della manifestazione cinese. Hackett, Datome, Belinelli, Brooks e Biligha partono sulla palla a due, mentre all’ultimo minuto non è della partita Alessandro Gentile, alle prese con una dorsalgia che però non preoccupa in vista futura (al suo posto rientra nelle rotazioni Pippo Ricci). Il ritorno in campo di Datome non può avvenire in maniera migliore: sono suoi (una tripla e due liberi) i primi 5 punti degli azzurri, che in avvio trovano anche una tripla a testa di Belinelli e Hackett che mantengono la gara in parità (13-13). La seconda parte del quarto però vede il primo allungo dei serbi, che con un canestro di Raduljica siglano un parziale di 14-2 che li porta sul 27-15. La prima frazione si chiude con due punti di Brooks che rendono un po’ meno severo il parziale, ma l’Italia insegue già in doppia cifra al via del secondo quarto. Gli azzurri reagiscono però bene e piazzano un 5-0 di parziale firmato Belinelli e Hackett in apertura del nuovo periodo, ma la Serbia ci mette poco a ripotare il vantaggio in doppia cifra, con una tripla di Guduric. Funziona benissimo la circolazione di palla dei nostri avversari, che in più vantano un predominio netto a rimbalzo, soprattutto offensivo, che genera così opzioni offensive supplementari. Quando Bogdan Bogdanovic segna da 9 metri il vantaggio serbo arriva fino al +14, ma gli risponde immediatamente da tre punti Daniel Hackett, nel tentativo di non far perdere contatto agli azzurri. La squadra di Sacchetti costruisce buoni tiri dall’arco per Filloy e Brooks, che però non trovano il canestro con continuità, a differenza invece di un Bogdanovic davvero ispirato. Lui, Jokic e il resto della nazionale di coach Djordjevic riescono a controllare quindi in maniera agevole anche il secondo quarto, in cui gli azzurri bissano i 17 punti segnati nel primo e chiudono sotto di 13, 47-34.