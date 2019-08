Il tabellino

Italia-Francia 80-82 (18-20, 20-19, 19-26, 23-17)

ITALIA: Della Valle 1, Belinelli 20 (4/6, 2/4), Gentile 14 (7/13), Biligha 2 (1/2), Vitali L. 2 (1/2, 0/1), Gallinari 15 (2/2, 0/5), Hackett 4 (0/5, 1/3), Filloy ne, Brooks 0 (0/2, 0/1), Tessitori 10 (4/5), Abass 7 (1/2, 1/2), Datome 5 (1/1, 1/3). All: Sacchetti R.

FRANCIA: Okobo 2 (1/2), Batum 10 (1/2, 2/3), Fournier 29 (7/10, 3/5), Maledon 0, De Colo 12 (4/5, 0/3), Poirier 5 (1/3), Albicy (0/1, 0/1), Labeyrie 5 (1/2, 1/1), Lessort 3 (0/1), Gobert 13 (5/6), Toupane 3 (0/2, 1/2), Lacombe 0. All: Collet V.



Tiri da due Ita 21/40, Fra 20/34; Tiri da tre Ita 5/19, Fra 7/15; Tiri liberi Ita 23/28, Fra 21/32. Rimbalzi Ita 29 (7 Tessitori), Fra 26 (5 Batum). Assist Ita 11 (3 Datome, Hackett), Fra 11 (4 Okobo).

Usciti 5 falli: Hackett, De Colo

Antisportivo a Vitali L. (49-56)

Arbitri: Sasa Maricic (Ser), Xin Geng Wei (Cin), Martin Davison (N. Zel)

Spettatori: 1.500

Se c’è una cosa che questo torneo cinese sta dimostrando è che l’Italia al completo può quantomeno giocarsela. Dopo il rientro di Danilo Gallinari e Gigi Datome nella sconfitta contro la Serbia, gli azzurri di Meo Sacchetti hanno confermato i passi in avanti anche contro un'altra candidata alle medaglie come la Francia, perdendo di misura solamente davanti a un grande Evan Fournier. Gli azzurri hanno giocato un’ottima gara toccando anche il +13 nel corso del secondo quarto, salvo poi subire la sfuriata del giocatore degli Orlando Magic a cavallo di primo e secondo tempo (20 punti a metà terzo quarto, 29 alla fine). Nel finale di gara l’Italia – guidata dai 20 punti di Marco Belinelli, dai 15 di Gallinari (11/12 ai liberi) e dai 14 di Alessandro Gentile – si è riavvicinata fino al -2 grazie a una tripla di Datome, ma negli ultimi due minuti contrassegnati dai tiri liberi non è riuscita a pareggiare la sfida, subendo la quinta sconfitta consecutiva di questa preparazione ai Mondiali. Ci sono comunque buone indicazioni da cui ripartire, sia per l’attività difensiva che per gli enigmi tattici che le caratteristiche offensivi degli azzurri pongono agli avversari (al netto del 5/19 da tre punti di questa partita). Lunedì alle 13.30 contro la Nuova Zelanda ultimo test prima del debutto alla FIBA World Cup previsto per sabato 31 agosto contro le Filippine in diretta esclusiva su Sky Sport.