Datome: “Una grande occasione persa, l’attacco si è inceppato”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano Gigi Datome – che in attacco ha mantenuto un’efficacia e una resa migliore rispetto al giocatore dei San Antonio Spurs. “Questa partita lascia un grande rammarico – racconta ai microfoni di Sky Sport - abbiamo perso una grande opportunità. Non penso che noi fossimo la squadra favorita, né la più forte. Nonostante questo, abbiamo avuto un’occasione incredibile – con un attacco che ha fatto male per lunghi tratti. C’è parecchia delusione in questo momento”. Il tasto dolente resta l’incapacità nel finale di trovare il fondo della retina: “L’attacco negli ultimi minuti si è impantanato. Quando i finali sono così tirati, gli errori diventano cruciali. Nel bene e nel male. Mi prendo anche le mie responsabilità su quanto sbagliato dalla squadra nel finale. Mi è dispiaciuto quando nel primo tempo siamo andati sul +10, ma non siamo riusciti a tenerli lì – anche considerando il fatto che avessimo tanti falli a disposizione. Non eravamo in bonus, ma non abbiamo mai arginato il loro contropiede. Tenendo quel margine poteva essere una partita diversa. Mi viene da dire soltanto grande occasione persa”. Una di quelle che potrebbero non tornare più: “Non era la Spagna degli ori e degli argenti olimpici. Ripeto: in difesa ci siamo sbattuti tantissimo, in attacco invece le cose non sono andate”.