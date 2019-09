Quando sarà il momento di formare il roster che parteciperà a Tokyo 2020, i nodi verranno al pettine. Parola di Jerry Colangelo, che nelle scorse ore si è assunto parte della responsabilità del fallimento di Team USA nel Mondiale in Cina, senza rinunciare però a lanciare qualche stoccata in vista della prossima estate. Dei 35 giocatori selezionati inizialmente per far parte del gruppo da portare in Cina per il Mondiale, soltanto in quattro hanno risposto presente alla chiamata. “Posso dire soltanto che ricorderemo chi ha deciso di venire in guerra con noi e chi invece non si è fatto vedere. Ognuno dovrà fare i conti con le proprie scelte – sottolinea Colangelo, parlando dell’estate 2020 e delle Olimpiadi di Tokyo – Abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo deciso di rivolgerci a un gruppo folto di giocatori. Con tutte quelle alternative a disposizione, ci sentivamo ragionevolmente propensi nel credere che saremo riusciti a mettere insieme una buona squadra sul parquet. Nessuno avrebbe immaginato la fuoriuscita di giocatori e l’enorme numero di rinunce che c’è stata”. Atteggiamento che ha condannato (non poco) Team USA nella resta sul parquet – non tanto e non solo per il minor talento a disposizione, quanto per l’impossibilità di prepararsi a sufficienza per un appuntamento così complicato da affrontare: “Un grande gruppo di giocatori e di uomini – racconta Steve Kerr, assistente allenatore della Nazionale - Tutti quanti coinvolti nel progetto e impegnati a dare il massimo. Bisogna essere orgogliosi dello sforzo fatto e al tempo stesso sentirsi frustrati per i risultati raccolti, ma questa è la vita. Così vanno le cose”.