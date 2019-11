L'Italia si giocherà il pass olimpico per Tokyo 2020 contro Portorico, Senegal, Serbia, Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana nel torneo che si disputerà a Belgrado (Serbia), dal 23 al 28 giugno 2020. Il sorteggio è stato effettuato nella sede FIBA di Mies (Svizzera). Gli azzurri di Meo Sacchetti, reduci dal 10° posto nella FIBA World Cup cinese di tre mesi fa, sono stati inseriti nel girone B insieme a Portorico (già affrontato nell'ultima Coppa del Mondo) e Senegal (già affrontate nell'ultima Coppa del Mondo), mentre nel gruppo A troviamo i padroni di casa della Serbia di Jokic, Bogdanovic e Teodosic, la Repubblica Dominicana e la Nuova Zelanda. Accedono alla semifinale, incrociata (1A vs 2B e 1B vs 2A), le prime due classificate di ogni girone, che poi si giocheranno il pass olimpico nella finale. La procedura è dunque la stessa del 2016, quando gli azzurri furono battuti a Torino dalla Croazia, dicendo addio ai Giochi di Rio. Le squadre vincitrici dei quattro Tornei Pre Olimpici staccheranno il pass per a 32^ edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Già qualificate Giappone (Paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran.