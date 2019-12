A Sky Sport Room, Messina il coach. Appuntamento sabato alle 23 su Sky Sport

Per la settima puntata Sky Sport Room va in "trasferta" sul campo di allenamento dell’Olimpia Milano. Il risultato? Una chiacchierata a quattro con Ettore Messina, il coach. Appuntamento sabato 7 dicembre alle 23 su Sky sport Uno

Per una volta, Sky Sport Room è uscita dai confini, tutt’altro che angusti, dello studio 6. Lo ha fatto per potersi prendere il tempo e il lusso di stimolare, non intervistare, Ettore Messina, di professione (e vocazione) allenatore. Dicesi “allenatore”, e non già “allenatore di pallacanestro” o “coach/presidente dell’Olimpia Milano”. D’altronde, se il claim della trasmissione è “allenare la mente”, prima o poi occorreva parlare di allenatori e allenamenti.

Analizzando temi di carattere generale come quelli di cui ci occupiamo ogni sabato sera, ci stiamo sempre più convincendo che ci siano dei valori fondativi dello sport. Valori generali che vanno molto oltre le specificità della singola disciplina. Per questa incursione fuori dai nostri studi abbiamo perciò scelto una persona, prima che un professionista, che di questi valori è curioso e attento cultore. Uno che, per promuoverli, ha superato con generosità quella ritrosia a parlare della propria esperienza che è di tutti i grandi.

Ne è uscito un dialogo, riteniamo interessante, su un mestiere che quasi tutti ritengono di poter fare meglio di chi lo fa. Una professione che per molti è passione e per altri è mistero, ma di cui viene quasi sempre indagata solo la parte emergente, quel risultato su cui Ettore Messina ci ha detto cose davvero meritevoli di essere ascoltate.

Non aspettatevi scoop o sconvolgenti rivelazioni, ma semplicemente di sentir parlare una persona, con la semplicità e chiarezza che gli appartiene, di sport. Cioè di un fenomeno complesso, fatto di tante sfaccettature. Un fenomeno che vale la pena di approfondire, perché dentro puoi trovarci di tutto. Per questo continuiamo a cercare, per questo proviamo ad allenare la mente. Appuntamento allora sabato 7 dicembre, alle 23, su Sky Sport Uno.