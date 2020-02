L'AX lotta ma perde ancora in Eurolega: lo Zalgiris vince 105-97 dopo un supplementare, infliggendo alla squadra di Ettore Messina il quarto ko consecutivo, il settimo nelle ultime otto partite. Inutili i 18 punti a testa di Micov, Tarczewski e Rodriguez

L'Olimpia Milano lotta ma cede allo Zalgiris Kaunas 105-97 dopo un supplementare nel 26° turno di Eurolega, incassando il quarto ko consecutivo, il settimo nelle ultime otto partite. La squadra di Ettore Messina, priva di Gudaitis, ha retto l'urto contro i 9500 della Zalgirio Arena contro una formazione 'on fire', al quinto successo nelle ultime sei gare. Inutili i 18 punti a testa di Tarczewski, Micov e Rodriguez, con lo spagnolo uscito anzitempo per una distorsione alla caviglia. Lo Zalgiris (11-15) raggiunge in classifica Milano e ribalta anche la differenza canestri dell'andata, con i playoff che sembrano ben più distanti delle due lunghezze scritte in graduatoria. L'AX torna in campo la prossima settimana per un doppio turno terribile, che la vedrà ospitare il Real Madrid (martedì 3 marzo) e poi rendere visita al Valencia.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, la cronaca Messina lancia subito in quintetto il rientrante Moraschini, anche se sono Tarczewski e Rodriguez a tenere l'Olimpia a contatto in avvio (13-13 al 5'). Milano gioca divinamente in attacco (oltre il 70% dal campo con 4 triple a segno), ma le quattro banali palle perse e i rimbalzi offensivi concessi permettono allo Zalgiris di arrivare al primo mini riposo avanti di due lunghezze (27-25). I padroni di casa ripartono con le marce altissime e l'AX, nonostante gli 11 punti di Micov, è costretta a rincorrere dopo un parziale segnato in gran parte da uno scatenato Hayes (39-30 al 14'). Toccato il fondo, Milano risale: Brooks regala intensità difensiva, il Chacho inventa e segna per il controbreak che vale il sorpasso biancorosso (41-42 al 17'). A questo punto però l'Olimpia si blocca nuovamente e incassa un parziale di 12-2 che la manda negli spogliatoi sotto 53-44.