Eurolega, Valencia-Olimpia Milano 81-83 dts. Decisiva la tripla di Micov allo scadere

Quarantotto ore dopo l’occasione persa in casa contro il Real Madrid, Milano vola a Valencia per giocare ancora una volta in un palazzetto deserto contro una squadra che ha una partita di vantaggio e che, come lei e per la verità altre cinque, si gioca uno degli ultimi posti per i playoff europei. Partita dura, e non poteva essere altrimenti, con le due squadre fanno a spallate fin dai primi secondi: Milano, come contro il Real ha in Moraschini una certezza che vale il primo allungo sul 9-2, annullato però dalle triple di Abalde e dal talento di Dubljevic che valgono il sorpasso valenciano. L’Olimpia allora cambia protagonisti: questa volta sono Gudaitis e un ritrovato Crawford che, con una grossa mano da parte di Rodriguez e di Scola, costruiscono un 15-5 di parziale che porta l’Olimpia a +9 per poi chiudere il primo tempo in controllo sul 28-36.

Ancora una volta, come spesso succede agli uomini di Messina, nel terzo quarto l’Olimpia fa fatica a ritrovare il ritmo e Valencia ne approfitta con le triple di Colom per rimettersi a -1. E’ una fase di partita che si gioca sul perimetro e di canestri se ne vedono pochi, segnano allora solo i lunghi e alla terza sirena la partita non ha ancora un padrone sul 48-48.

Il quarto periodo comincia con tre capolavori del Chacho per il nuovo vantaggio milanese, 48-54, ma il Valencia ritrova Abalde e il vantaggio torna agli spagnoli dopo un 7-0 di parziale. E’ un altro arrivo in volata per l’Olimpia che scappa a +5 con Micov e Roll, ma il Valencia impatta con Abalde a 14 secondi dalla sirena finale. Milano trova il vantaggio con Micov, gli spagnoli impattano con Abalde lasciando 3 secondi a Milano: il tiro del Chacho però è corto e si va al supplementare. Nel quale l’uomo del destino per Milano è Vlado Micov che con la tripla sulla sirena firma l’83-81 dopo aver recuperato 5 punti, chiudendo a 5 la striscia di confitte consecutive ma soprattutto rimettendo Milano in corsa per uno dei primi 8 posti della classifica, quelli validi per i playoff.