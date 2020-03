Nessun rinvio o campo neutro, come richiesto dai greci, per il match di giovedì sera in programma al Forum e valido per il 29° turno di Eurolega tra AX e Olympiacos. Si giocherà, come previsto, a porte chiuse, con norme ancora più restrittive per l'accesso al palazzetto

Olimpia Milano-Olympiacos, gara valida per il 29° turno di Eurolega, si giocherà come previsto a porte chiuse al Forum di Assago. Lo ha confermato l'Eurolega in un comunicato. Nelle ultime ore, la partita era stata in dubbio dopo che la squadra greca aveva chiesto agli organizzatori di rinviare il match o di farlo disputare in campo neutro dopo il blocco dei voli verso il Nord Italia da Atene a causa dell'emergenza coronavirus. L'Eurolega ha però negato la possibilità, mettendo in campo misure ancora più restrittive di quelle viste la scorsa settimana sempre al Forum contro il Real Madrid. L’accesso agli spogliatoi e alla mixed zone è stato sospeso per tutte le partite di EuroLeague, e un minimo di 1.5 metri di distanza tra giocatori/allenatori e giornalisti dovrà essere tenuto in ogni conferenza stampa e in ogni media availability uno o due giorni prima ogni partita. Nessun giornalista potrà accedere alla partita, salvo i producer delle televisioni. L'Olympiacos, secondo quanto riferito dai media greci, volerà su Genova nella mattinata di giovedì per poi spostarsi a Milano in bus e rientrare subito dopo la partita. Si giocheranno a porte chiuse anche Real Madrid-Stella Rossa, Asvel-Zenit e Barcellona-Zalgiris, mentre è confermato il tetto di 5000 spettatori, invece, per Maccabi Tel Aviv-Baskonia.