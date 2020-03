Messina: "Italia unita, ma è come in guerra"

Il coach dell'Ax Milano ed ex assistente ai San Antonio Spurs, Ettore Messina, traccia un ritratto dell'Italia alla trasmissione SportsCenter, su Espn: "Questa situazione di emergenza ci ha unito tutti, c'è un forte senso di appartenenza, voglia di stare assieme e di gratitudine, direi ammirazione per i medici, infermieri, per le persone che lavorano negli ospedali, perchè stanno fronteggiando una crisi seconda a nessun'altra. È un po' come essere in guerra. Esiste un forte senso di emergenza che tutto il Paese sta cercando di vivere con coesione". "Noi siamo in quarantena - aggiunge Messina - ma abbiamo la fortuna di far parte di una organizzazione valida, nessuno è rimasto solo".