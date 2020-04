Gigi Datome ospite a Sky: “Sogno una medaglia con la Nazionale”

A #CasaSkySport è il turno di Gigi Datome, in collegamento dal suo appartamento di Istanbul dove sta affrontando — come tutti — l’emergenza coronavirus. “Ho instaurato una sorta di routine, con tante dirette su Instagram e tante telefonate con gli amici per sapere come vanno le cose in Italia” ha raccontato in collegamento con lo studio di Carlo Vanzini e Geri De Rosa. “Sto entrando in un mondo che mai avrei immaginato come quello del tabata e degli elastici: è un modo per passare il tempo, sfogare un po’ di energia e farsi trovare pronti per quando si ricomincerà, anche dal punto di vista mentale. Le giornate in un modo o nell’altro sono comunque piene, cerco di stare attivo, anche di studiare il turco: lo imparo perché dopo cinque anni sarebbe una vergogna non saperlo per niente. Sono al primo o al secondo livello: diciamo che se devo dire una cosa, riesco a farmi capire da uno che non sa l’inglese”. I discorsi sul presente e sul futuro, ovviamente, passano in secondo piano in questo momento in cui il mondo è alle prese con una pandemia: “Devo essere sincero: vista la situazione attuale non sto pensando troppo al pre-olimpico o alla stagione col Fenerbahce o ad altro. La prossima stagione sarà diversa per tutti, la crisi colpisce in maniera ‘democratica’: lo sport non sarà più uguale a prima. Bisogna rendersi conto che il campo dove avremmo dovuto disputarlo al momento è riempito di lettini per l’emergenza. Con questa emergenza è difficile fare pensieri che vadano al di là. Sono convinto che quando ci saranno le condizioni per giocare potremo fare qualcosa di bello con la nazionale. A novembre compirò 33 anni, non ne ho ancora 38: se starò bene fisicamente, ci sarò al pre-olimpico”. Quello di vincere qualcosa con la nazionale rimane comunque il sogno nel cassetto di Datome: “Il fuoco è sempre acceso, è quello che mi permette di rimanere sempre ambizioso. Mi manca vincere una medaglia con la Nazionale, ci proviamo da tante estati e vogliamo provarci ogni anno, perché può sempre arrivare il momento giusto in cui tutto si allinea per 10 giorni e si arriva fino in fondo. Poi l’importante è che ci provino anche gli altri dopo di noi".