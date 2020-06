Petrucci: "Prossimo campionato a porte aperte e capienza ridotta"

Importanti novità sono uscite dal Consiglio Federale della FIP, tenutosi in videoconferenza. La principale riguarda sicuramente i prossimi campionati, al via in autunno: "Il Presidente Petrucci ha manifestato in Consiglio Federale l’auspicio di disputare le gare dei prossimi campionati a porte aperte seppure con capienza ridotta nei palazzetti e secondo le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da COVID-19 - si legge nel comunicato -. La FIP continuerà a monitorare attentamente la situazione al fine di vagliare tutte le condizioni per poter aprire al pubblico gli impianti nella stagione 2020/2021". L'intenzione, dunque, è quella di riaprire i palazzetti da settembre, anche se con ingressi ridotti. La prossima Serie A sarà a 18 squadre (quest'anno erano 17) e partirà il 27 settembre, mentre prima si disputerà la Supercoppa, con tutte e 18 le squadre coinvolte a partire dal 29 agosto. Per continuare a contrastare la crisi derivante dall’emergenza coronavirus, la FIP ha inoltre determinato un ulteriore sostegno di un milione di euro, che porta il totale elargito a 7,7 milioni di euro per il sistema basket.