Unicaja Malaga: un giocatore positivo al Covid

L'Unicaja Malaga è tra le 12 squadre che si stanno allenando in Spagna in vista della fase finale della Liga Endesa che si disputerà a Valencia dal 17 al 30 giugno. I club sono ovviamente tenuti a seguire un protocollo relativo all'emeregenza coronavirus, e in uno degli ultimi esami effettuati dagli andalusi è stato riscontrato un caso di positività, fortunatamente asintomatico. La società lo ha comunicato senza far sapere il nome del positivo, specificando che era stato isolato e che il resto della squadra continuerà ad allenarsi normalmente - come previsto - in vista del finale di stagione.

Poco dopo è stato però lo stesso giocatore, Francis Alonso, a comunicare attraverso i social di essere lui il positivo all'interno del guppo. "Sono grato che nessuno sia stato danneggiato da questa situazione - ha scritto Alonso - sono consapevole che avrebbe potuto essere molto peggio, sia per me che per le persone intorno a me e di questo sono grato".