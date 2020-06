Cambio in panchina per la Nazionale di basket femminile, con Lino Lardo nominato nuovo Commissario Tecnico: a deciderlo è stato il consiglio federale della Fip. L'ex allenatore di Milano, Virtus e Roma, che ha firmato un contratto biennale, prende il posto Andrea Capobianco

Lino Lardo è il nuovo Capo Allenatore della Nazionale femminile di basket. L'ex tecnico tra le altre di Milano, Virtus Bologna e Roma, ha firmato un contratto biennale. A comunicarlo è stata la Fip al termine del consiglio federale presieduto dal numero 1 Gianni Petrucci. Nato ad Albenga (Savona) il 16 luglio 1959 e attuale coach della Cestistica San Severo in Serie A2, Lardo è il 25° capo allenatore nella storia della selezione femminile Azzurra. Dopo una buona carriera da giocatore, ha iniziato ad allenare nel 1997 guidando Bergamo, Verona, Reggio Calabria, Olimpia Milano, Rieti, Virtus Bologna, Virtus Roma, Amchit Club (Libano), Trapani, Udine e Scafati prima di approdare a San Severo. Lardo, che nel 2005 aveva guidato Milano sino alla finale scudetto persa con la Fortitudo, prende il posto di Andrea Capobianco. La Nazionale femminile sarà impegnata in autunno nelle qualificazioni agli Europei del 2021: la squadra di Cecilia Zandalasini, inserita nel gruppo D, ha un record di 1-1 dopo la sconfitta interna con la Repubblica Ceca e la vittoria in Danimarca. Il prossimo match, che segnerà anche il debutto di Lardo in azzurro, è in programma il 12 novembre in Romania.