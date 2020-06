Pesaro, il nuovo coach è Jasmin Repesa

Jasmin Repesa è il nuovo head coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. L'annuncio è stato dato direttamente dal Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori e dal Presidente della VL Ario Costa. Repesa, che ha firmato un triennale con Pesaro, torna così in Italia dopo l'ultima esperienza all'Olimpia Milano, condotta tra il 2015 e il 2017 a uno scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia. In Serie A, il tecnico croato ha guidato anche Fortitudo (scudetto nel 2005), Roma e Treviso. La sua ultima esperienza risale al 2018/19 al Buducnost. "Un risultato incredibile, che ci dà la carica per affrontare questa nuova stagione e non solo - afferma il Presidente Costa - Jasmin ha firmato un triennale dimostrando una grande volontà da parte della VL di incominciare un percorso importante". Repesa è tra i coach più vincenti in Europa, vantando una ricca bacheca di trofei: 6 Campionati Croati, 2 Turchi e altrettanti Italiani; 4 Coppe di Croazia, 2 di Turchia, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.