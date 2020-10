Salta il 5° match di Eurolega dell'Olimpia Milano, in programma giovedì a San Pietroburgo: lo Zenit ha chiesto sospensione e rinvio, non essendo in grado di iscrivere a referto almeno 8 giocatori a causa del coronavirus. I nuovi protocolli Covid di Eurolega prevedono la possibilità di riprogrammare il match fino a tre volte CORONAVIRUS: DATI E NEWS LIVE

La partita Zenit San Pietroburgo e Olimpia Milano, prevista per giovedì 22 ottobre, è stata sospesa e rinviata in data da destinarsi a causa dei protocolli Covid-19. A comunicarlo è stata l'Eurolega con una nota. La sfida era valida per il 5° turno della massima competizione continentale. La gara è stata rinviata in seguito alla richiesta del club russo dovuta all’impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare. Per lo stesso motivo, lo Zenit aveva già dovuto saltare le due precedenti gare europee. Rinviate anche Anadolu Efes Istanbul-ASVEL Villeurbanne (su richiesta della squadra francese, impossibilitata a iscrivere a referto otto giocatori utilizzabili) e Alba Berlino-Baskonia (su richiesta della squadra tedesca cui le autorità sanitarie locali hanno imposto la quarantena). Milano è quarta in classifica con un record di 3-1 ed è reduce dal successo in rimonta al Forum con il Real Madrid.