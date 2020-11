Focolaio virus, Olimpia Milano sospende attività

Sono "numerosi" i casi positivi al Covid tra le fila dell'Olimpia Milano e così il club ha deciso di sospendere l'attività della squadra. Lo comunica il club, non specificando il numero dei contagi ma sottolineando che i soggetti sono "tutti totalmente asintomatici". Martedì l'intero gruppo verrà sottoposto ad un test di verifica per valutare la situazione mentre la società ha già provveduto ad informare l'Ats e attende istruzioni in merito. E' in forte dubbio, a questo punto, la doppia trasferta di Eurolega: domani infatti l'Ax sarebbe dovuta partita per San Pietroburgo per recuperare la gara con lo Zenit e venerdi' avrebbe dovuto affrontare, sempre in Russia, il Khimki