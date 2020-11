Azzurre a sorpresa, regalo a bimbe del minibasket

Le giocatrici della Nazionale di basket non potevano trovare modo migliore per prepararsi al doppio impegno in Lettonia per le qualificazioni agli Europei del 2021: un video girato con le immagini delle bambine del mini-basket che hanno ricevuto in regalo a sorpresa le maglie delle loro giocatrici preferite. Un sorriso per i più piccoli in un momento complicato come questo: immagini che scaldano il cuore, in attesa della doppia sfida sul parquet delle azzurre da seguire su Sky Sport Arena