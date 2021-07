Il numero uno della Federazione Italiana Pallacanestro dopo la vittoria al Preolimpico che vale il pass per Tokyo: "È una gioia indescrivibile. Ieri sera avevo chiamato Mancini, mi ha detto che avremmo vinto. Ha portato bene. Grande meriti a Sacchetti, l'ho visto piangere, come tutti noi. L'Olimpiade è la manifestazione più grande per diventare dei campioni"

È super Italbasket. Un'impresa. Serbia padrona di casa battuta 102-95 e pass per l'Olimpiade come non accadeva dal 2004. L'emozione c'è tutta nella voce di Gianni Petrucci, il presidente della Fip, intervenuto durante Calciomercato - L'originale dopo il match: "È una gioia indescrivibile - dice lui -. Da quando ho lasciato il Coni e sono tornato al basket non avevo mai provato un'emozione simile. La Serbia inoltre è una delle nazionali più forti al mondo dopo gli Usa, e insieme alla Spagna. Questa è stata una vittoria esaltante, peraltro giocata proprio a Belgrado davanti al loro pubblico, che alla fine ci ha applaudito. Una partita dove siamo stati sempre in testa - continua Petrucci -, dall'inizio alla fine. I ragazzi stanno facendo una grande festa".