ItalBasket a Tokyo: i complimenti della Nazionale

Da Coverciano a Belgrado con destinazione Wembley e Tokyo. Gli azzurri del calcio si preparano alla semifinale degli Europei contro la Spagna, ma possono prendere ispirazione dall’impresa che hanno realizzato gli azzurri del basket ieri sera a Belgrado contro la Serbia. Una vittoria sensazionale da parte della Nazionale guidata da coach Sacchetti, capace di vincere sul campo di una nazionale tra le migliori al mondo in una partita dominata toccando anche il +24, staccando il pass per le Olimpiadi che mancavano da ben 17 anni. "Grandissimo gioco, grandissima Italia" ha scritto il CT della Nazionale di calcio Roberto Mancini su Twitter, condividendo una foto dei ragazzi di Sacchetti con il “biglietto” per Tokyo in mano. "Che impresa! Congratulazioni @ItalBasket" ha invece aggiunto il capitano Giorgio Chiellini, da sempre grande appassionato di pallacanestro. Da Londra a Tokyo la strada non è di certo breve, ma quelle sono le destinazioni di entrambi i gruppi — con la speranza che coronino i loro sogni di vittoria.