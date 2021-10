EuroCup al via, su Sky le tre italiane

Su Sky l’EuroCup maschile fino al 2023/2024. Martedì 19 ottobre, via alla prima fase con la giornata inaugurale. Sul parquet anche tre squadre italiane: Trento, Virtus Bologna e Venezia. Su Sky e in streaming su NOW le partite della Regular Season delle italiane. Stasera alle 20 Dolomiti Energia Trento-Joventut di Badalona

Su Sky arriva la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, e che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW.

Martedì 19 ottobre il via all’edizione 2021/2022, e sui parquet del Vecchio Continente ci saranno anche tre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia.

Si parte con la prima fase, la Regular Season, che si concluderà il 6 aprile del prossimo anno: 20 le formazioni al via, divise in due gironi da 10 squadre ciascuno. Trento inserita nel Gruppo A, Bologna e Venezia nel Gruppo B, con i conseguenti due derby italiani fissati al 17 novembre e al 9 marzo, il primo nel capoluogo emiliano, il secondo in quello veneto.

Durante questa fase, Sky trasmetterà in diretta le partite delle italiane e non mancheranno gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le rubriche dedicate al basket internazionale, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.