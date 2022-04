Eurocup, 18^ giornata: oggi Virtus Bologna su Sky

Tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile tre incontri in diretta della 18^e ultima giornata della Regular Season. La prima a scendere sul parquet è la Virtus Bologna , ospite dei francesi del Bourg en Bresse , live alle 20 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Su Sky la 7Days EuroCup maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anche in streaming su NOW . Tre le squadre italiane impegnate nella Regular Season, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia . Per la 18^ e ultima giornata, tra oggi, martedì 5 , e mercoledì 6 aprile , sarà possibile assistere in diretta alle partite delle italiane.

Stasera c'è la Virtus, mercoledì Trento e Venezia

La prima a scendere sul parquet sarà la Virtus Segafredo Bologna, ospite dei francesi del Bourg en Bresse, per il Girone B. Match live alle ore 20 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. In classifica, bolognesi al quarto posto e già sicuri di partecipare al primo turno dei playoff, francesi penultimi ed eliminati.

Mercoledì le altre due italiane, con la Dolomiti Energia, ultima ed eliminata, che a Trento proverà a chiudere questa prima fase con un successo di prestigio sui serbi del Partizan di Belgrado, secondi in classifica e qualificati alla fase successiva. Palla a due alle ore 20, live su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Alle ore 21 sarà la volta dell’altra italiana in corsa nel Girone B, l’Umana Reyer Venezia, attualmente settima in classifica. Già sicura come la Virtus di giocare il primo turno dei playoff, la formazione veneziana chiuderà questa prima fase in trasferta in Spagna, in casa della capolista Gran Canaria. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.