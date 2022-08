Sarà Amedeo Tessitori il dodicesimo uomo dell'Italia ai prossimi Europei. Il centro della Reyer Venezia è stato scelto come sostituto dell'infortunato Danilo Gallinari. "Tex si è guadagnato la chiamata come giocatore e come uomo", il commento del CT Pozzecco. Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

ITALIA, CALENDARIO E ORARI