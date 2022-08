Il capitano azzurro Gigi Datome alla vigilia dell'Europeo di basket: "Giocando con coraggio e determinazione, possiamo fare qualcosa di importante. Giocare in casa sarà un onore, dovremo anche divertirci. Con Gallinari perdiamo un campione e un amico, lui non è sostituibile e tutti dovremo dare qualcosa in più". Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre

